Escribir guiones, componer canciones, redactar ensayos, mejorar textos o explicarte cualquier cosa como si fueras un niño de seis años. Esas son algunas de las funciones que han convertido a ChatGPT en la gran revolución tecnológica de 2023, reabriendo de paso el debate sobre las capacidades que este tipo de sistemas basados en inteligencia artificial (IA) pueden llegar a tener en un futuro próximo y las consecuencias que eso pueda tener. La reciente crisis en OpenAI , con el despido y readmisión de Sam Altman , tiene mucho que ver con ello. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué esta herramienta es capaz de hacer todas esas cosas? ¿Cómo funciona realmente ChatGPT por dentro? El divulgador Dani Sánchez-Crespo , director general de la empresa de videojuegos Novorama, explica los engranajes de los chatbots en un didáctico hilo de Twitter.

Pasamos a la tercera fase, en la que ya no nos centramos en producir una respuesta, sino la mejor respuesta posible . ¿Y cómo lo conseguimos? "El modelo produce N respuestas a la misma pregunta, automáticamente, y un operador humano las puntúa y elige la mejor , de forma que acabamos de afinar parámetros y ayudamos al modelo a entender qué es correcto y qué lo es menos".

Hemos de tener en cuenta que el conocimiento del Chatbot se basa en los datos de entrenamiento que ha recibido. Si se le ha presentado información incorrecta o sesgada, sus respuestas pueden no reflejar la realidad. El modelo no sabe lo que es correcto, sólo sabe patrones, lo que significa que al final será tan bueno como lo haya sido su entrenamiento. Por ello es importante hilar fino en las fases 2 y 3, y trabajar el alineamiento, es decir, asegurarse de que lo que va a decir, además de ser cierto no propague prejuicios, sesgos o racismo.