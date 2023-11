¿La inteligencia artificial es buena o mala? Esa esa la pregunta que se hacen muchos ante el auge imparable de una tecnología con el potencial de reemplazar el papel del ser humano en todo tipo de ámbitos. Pero en realidad la cuestión no debería ser esa. Se trata de cómo vamos a usarla . Históricamente cada avance tecnológico ha tenido su lado oscuro y más moralmente cuestionable , y eso también aplica en este caso. Pero, bien encauzada, la IA nos ofrece un sinfín de oportunidades de mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad. El divulgador Dani Sánchez-Crespo , director general de la empresa de videojuegos Novorama, las recopila en uno de sus hilos de X y su conclusión es muy clara: la IA es como unos prismáticos que nos permiten ver más lejos como especie.

Imaginen qué supondría en estos tiempos de listas de espera insufribles para cualquier consulta al médico de cabecera tener un doctor con capacidad de identificar enfermedades, que nunca duerme, que siempre está disponible, que no falla y que habla cualquier idioma. Y no, no se trataría de despedir al médico, sino de facilitarle su tarea y que tengan que prolongar en exceso su jornada laboral.