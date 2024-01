90 segundos. Y no hablamos de la canción de India Martínez. No. Hablamos de lo que queda para que se acabe el mundo. Tampoco hay que correr y volverse loco. No vamos a desaparecer de la faz de la tierra en minuto y medio, que sepamos. Este es el cálculo que ha hecho, como cada año, el comité del Boletín de Científicos Atómicos, un augurio que se mantiene igual que el año pasado, batiéndose el récord en los 77 años de historia del Reloj del Apocalipsis, donde las agujas del reloj no se mueven.