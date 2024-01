World ID: el nuevo sistema de verificación de datos online a través del iris

Sam Altman, cocreador de ChatGPT y OpenAI, Alex Blania, cofundador de Tools for Humanity, y Max Novendstern, cofundador de Worldcoin, ha creado un controvertido sistema de verificación de identidad con el iris para construir la mayor red de seres humanos auténticos en Internet, llamado World ID.

Ante los riesgos que suponen las criptomonedas, como por ejemplo que la gente intente imitar cuentas de terceros, datos biométricos y rostros de otras personas, Worldcoin, ha sacado su World ID, una solución innovadora llamada ‘Orb’ , que utiliza sensores multiespectrales para verificar si el usuario es un verdadero humano o no.

"En la era de la IA, la necesidad de una prueba de identificación personal ya no representa un tema de debate serio; en cambio, la cuestión crítica es si las soluciones de verificación que tenemos pueden o no priorizar la privacidad, manteniéndose descentralizadas y siendo lo más inclusivas posible", afirma Alex Blania, cofundador del proyecto Worldcoin y director ejecutivo de Tools For Humanity. "A través de su tecnología única, Worldcoin pretende proporcionar a cualquier persona del mundo acceso a la creciente economía digital y global de forma descentralizada y preservando su privacidad, independientemente de su procedencia, ubicación geográfica o ingresos".