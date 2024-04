El ADSL es una tecnología de transmisión de datos que permite conectarse a Internet a través de la línea telefónica tradicional . No requería cables adicionales ni grandes cambios en la infraestructura de telecomunicaciones. Hasta ahora, seguía siendo una opción viable en áreas donde la fibra no está disponible, pero esta opción dejará de existir a partir de mediados del mes de abril para los clientes de Telefónica. Los del resto de operadores tendrán unos meses adicionales, pues el servicio está pactado hasta mayo .

Si has sido contactado por alguno de estos medios, ya sabes que te expones al corte de línea si no contestas. Y son muchos los titulares que aún no han dado respuesta. Según El Mundo, Telefónica no ha logrado avisar a todos los clientes afectados. Sí están localizados, pero hay usuarios que todavía no han confirmado qué van a hacer cuando se les acabe el ADSL.