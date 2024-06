“¿Sí? ”. Esta es una expresión más que frecuente cuando cualquier persona, o tú mismo, atiende una llamada de teléfono. Pero ¿y si no fuese lo más correcto, ni lo más seguro para ti? El fraude del ‘sí’ existe, e incluso el propio Banco de España ha alertado de ello para intentar proteger a la población de una estafa cada vez más frecuente y que puede llegar a ser muy peligrosa, ya que los ciberdelincuentes graban nuestra voz pronunciando el “sí” para luego usarla a su antojo en actividades fraudulentas.

El Banco de España asegura que no se pueden contratar servicios bancarios solo con la grabación de nuestra voz, por eso, una vez tengan la respuesta, los delincuentes querrán sacar algún dato personal más ganándose nuestra confianza durante la llamada telefónica, por eso mantienen que hay que estar alerta ante cualquier llamada, especialmente cuando se trata de un número de teléfono que no conocemos.

Los ciberdelincuentes suelen suplantar a personal de entidades bancarias o de empresas para ganarse la confianza de las personas a través de algunas preguntas. No obstante, alertan de que en ocasiones se inicia una locución automática que nos advierte de que hemos contratado una suscripción premium por un importe y después la llamada se cuelga.

También aconsejan hacer un seguimiento en las cuentas bancarias para así verificar que no se han producido movimientos extraños en ellas y que tu dinero sigue a salvo. No obstante, recuerdan que nunca hay que dar datos bancarios ni personales durante una llamada, menos aún si no estás seguro de quién se encuentra al otro lado de la línea.