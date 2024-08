El calor extremo no se lleva nada bien con nuestro televisor . Y si tenemos en cuenta que este verano estamos teniendo que hacer uso intensivo de este aparato para seguir los eventos deportivos, primero la Eurocopa y ahora los Juegos Olímpicos, el bienestar de los dispositivos electrónicos está más en riesgo que nunca. En ese sentido, los expertos de PcComponentes , ecommerce español experto en tecnología, han analizado cómo las altas temperaturas pueden afectar su rendimiento y ofrecen varios consejos de mantenimiento y cuidado que todos podemos poner en práctica de manera sencilla.

Es muy útil ubicar el televisor en un lugar fresco y bien ventilado donde no esté expuesto directamente a la luz solar intensa. Otro error frecuente es colocarlo junto a videoconsolas, barras de sonido y ordenadores que emanan calor. De no haber ventilación entre ellos, la transmisión de calor puede ralentizar su funcionamiento pudiendo llegar a estropearlos o a forzar su apagado automático. También hay que asegurarse de que no haya superficies reflectantes que puedan aumentar la exposición al calor.