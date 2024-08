Temi, el robot que ayuda a los mayores a combatir la soledad: "Me recuerda que beba agua"

No es ningún secreto que la soledad no deseada es uno de los grandes males de la sociedad contemporánea. Según datos del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, un 43% de las personas que viven solas en nuestro tiene más de 65 años . Por eso cualquier iniciativa que venga a paliar esa situación es bienvenida. Temi es el primer r obot de asistencia domiciliaria en la Comunidad de Madrid. Y después de tres meses de convivencia con un adulto mayor en Fuenlabrada se puede asegurar que la prueba piloto ha sido todo un éxito.

"Me recuerda que beba agua o que no salga a la calle sin un sombrerito. Cuando vuelvo a casa, me da las buenas noches y me recuerda las pastillas", cuenta en El País José Trueba, el viudo de 69 años con el que vive este asistente virtual y que admite que le ha cambiado la vida.