En realidad se trata de una versión a tamaño real de l ZX Spectrum 48K que en España se distribuyó oficialmente en 1984 por un precio de 42.000 pesetas , unos 250 euros de la época. Sí, era caro, pero asequible como regalo de Navidad. No hay cifras oficiales, pero se estima que se vendieron entre 3 y 5 millones de unidades. Revivir la experiencia que proporcionaba aquel ordenador ahora será posible con The Spectrum , una fiel recreación fabricada por una empresa llamada Retro Games.

Las dimensiones de The Spectrum son las mismas que tenía el dispositivo original, y solo hay algunos detalles que delatan su condición de réplica, como algunos nombres que han tenido que ser cambiados por cuestión de licencias. El hardware original también ha sido sustituido por un sistema moderno , que permite ejecutar los juegos a través de emulación; así, es capaz de ejecutar software diseñado tanto para la versión de 48 KB como la de 128 KB de memoria del original.

Otras diferencias son que este dispositivo permite acceder a funciones modernas como el retroceso de hasta 40 segundos o cuatro ranuras de guardado diferentes. The Spectrum es compatible con 3.500 juegos, 48 de ellos ya preinstalados como 'Manic Miner', 'The Hobbit', 'Head over heels', 'Phantis' y 'Army moves'. Todos ellos se muestran en el formato original o ampliado a pantallas actuales, con y sin filtros, y con la capacidad de ajustar los bordes y elegir entre 12 marcos.