Los nuevos iPhone 16 ya están aquí. El clásico evento de presentación de las novedades de Apple nos ha traído los últimos móviles de la gama más alta de la compañía de la manzana, y lo cierto es que no traen grandes cambios respecto a la generación anterior, lo que no significa que el iPhone 16 no sea un teléfono en perfecta sintonía con los tiempos que corren. Es decir, está creado para ofrecer el mejor rendimiento en la era de la inteligencia artificial.