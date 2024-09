Siete reflexiones de Yuval Noah Harari a propósito de la IA: "Hoy todavía es una ameba, pero ¿cómo será el T-Rex?"

Precisamente la IA es el tema fundamental de una obra que ha presentado telemáticamente a los medios hispanohablantes en una rueda de prensa virtual internacional en la que había más de 100 artistas conectados. Como si fuera una estrella de rock. Pero con reflexiones de más enjundia. Y, cómo no, en modo de llamada de atención. Porque para Hariri está en juego no ya la democracia, sino la supervivencia de toda la civilización . Estas son algunas de las más destacadas.

"La información no es verdad, no es conocimiento. La mayor parte es basura. La verdad es cara . Escribir un informe auténtico requiere esfuerzo, tiempo, dinero... La verdad cuesta, mientras que la ficción es barata . Puede ser tan sencilla como uno quiera. Si queremos que la verdad prevalezca tenemos que invertir en ella creando instituciones, periódicos, instituciones académicas. Esa es la responsabilidad de las sociedades".

"Hay quien dice que la IA escribe textos que no son muy buenos, que crea música que no es muy buena, que comete errores... pero estamos solo en el primer paso. No hemos visto nada todavía. La IA de hoy todavía es una ameba. En su momento necesitamos millones de años para que las amebas evolucionaran en seres humanos. ChatGPT, la ameba IA, no va a necesitar millones de años en evolucionar hacia el dinosaurio IA, lo va a conseguir en 10 o 20 años. ¿Y cómo sería el T-Rex de la IA? ¿Qué podría hacer?"