Las llamadas no deseadas o spam se han convertido en una molestia casi diaria para muchos usuarios de teléfonos móviles. Existen distintas normativas que prohíben este tipo de llamadas comerciales, y también se han establecido mecanismos para todos aquellos que quieren evitarlas.

Sin embargo siguen realizándose estas llamadas y es habitual recibirlas casi a diario. Por suerte siguen apareciendo innovaciones y tecnologías que han resultado tan efectivas como accesibles para tratar de combatir este problema y reducir significativamente la cantidad de estas interrupciones no solicitadas que recibimos en nuestros teléfonos móviles.

Una de las formas más sencillas y efectivas para reducir las llamadas de telemarketing es inscribir tu número en la llamada lista Robinson. Aunque este método no detiene a los estafadores que no siguen las reglas, pero que sí ayuda a reducir las llamadas legítimas no deseadas. Esta inscripción es gratuita y se puede realizar en línea a través de los sitios web oficiales.