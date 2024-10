La precisión en la medición del tiempo ha alcanzado un nuevo hito con el desarrollo del reloj atómico más preciso del mundo, un proyecto liderado por un equipo de investigadores del JILA, en colaboración con el National Institute of Standards and Technology (NIST) y la Universidad de Colorado Boulder. En el corazón de este avance se encuentra Alexander Aeppli, un estudiante de posgrado que ha desempeñado un papel clave en la creación de este reloj. Este dispositivo no solo redefine los estándares de la medición temporal, sino que también abre nuevas posibilidades en campos como la exploración espacial, la física cuántica y la teoría de la relatividad.