Sales de una comida con los amigos, ahora que por fin se puede, y has bebido alguna que otra copa de vino. ¿Es suficiente para dar positivo en un control de alcoholemia? Posiblemente, no lo sabrías hasta que no te pararan y te hicieran soplar pero, por suerte, hay distintos aparatos que puedes llevar ahora en el coche para prevenir estos problemas. Aunque, ya sabes, la mejor prevención es no ingerir alcohol si vas a conducir. ¿Son legales los alcoholímetros portátiles?