¿Cuántas veces has tenido que ayudar a tu padre o madre para encontrar algún objeto que habían perdido? ¿Cuántas has llegado tarde a una cita porque no encontrabas las llaves? ¿Cuántas has tenido que renovar tarjetas por haber perdido la cartera? Apple acaba de presentar AirTag , una solución en forma de píldora que puede ayudar a solventar todos estos pequeños sustos que nos llevamos, y también otros derivados como, por ejemplo, la desorientación en la calle de nuestros adultos mayores . Así funciona el "nuevo" invento de Apple.

Utiliza la red de repetidores de todos los iPhone, iPad y Mac

Imagínate que tu padre pierde la cartera con este AirTag incorporado en la otra parte de la ciudad. Con tu teléfono móvil no puedes ayudarle porque el Bluetooth no alcanzaría hasta donde se encuentra el objeto. Sin embargo, sí puedes poner ese objeto en "modo perdido" y ahí empieza la magia.

Contacto con el dueño del objeto perdido

Por último, según Apple, "el AirTag está diseñado para desalentar el rastreo no deseado. Si un AirTag de otra persona se cuela entre tus cosas, tu iPhone se dará cuenta y te enviará una alerta. Pasado un rato, si no lo has encontrado, el AirTag empezará a emitir un sonido para que sepas dónde está. Además, no empezará a emitir alertas si, por ejemplo, vas en metro y hay otras personas que llevan un AirTag o si has quedado con alguien que tiene uno, porque las alertas solo se activan cuando el AirTag se separa de su dueño".