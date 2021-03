Tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu dirección de correo electrónico, si tienes hijos y nietos, dónde viven ellos y tú, el nombre y raza de tus mascotas, tu peso, o incluso el lado de la cama en el que duermes. Las apps gratuitas no lo son . No te engañes. Los datos que recogen de ti son los que le sirven a posteriori para su ingente negocio. Cuando el producto es gratuito, el producto eres tú. Ahora, diversos estudios han analizado cuáles son los términos y condiciones más complicados de entender, su longitud y los datos que recopila de ti cada aplicación móvil . Atento, porque hay algunos datos curiosos.

Las apps que más información recopilan

Los puestos tres y cuatro están ocupados por dos apps de citas. Tinder recoge el 55.88% de los datos disponibles con el objetivo de encontrar tu pareja perfecta. También almacena datos bancarios para comprar las opciones premium que ofrecen, como Tinder Plus, y no se queda corta para rastrear cómo utilizas otras redes sociales si las vinculas a la suya. Detrás de Tinder estaría Grindr , que obtiene hasta el 52,94% de los datos.

¿Y WhatsApp o Amazon?

Sorprendentemente, WhatsApp , a pesar de ser también propiedad de Facebook y de haber tenido alguna que otra polémica con sus términos y condiciones de uso , no es de las que más datos recopilan, ni mucho menos. Según el informe de Clario , WhatsApp solo recopila el 11,66% de tus datos, entre los que se encuentran nombre, edad, tipo de teléfono y número de teléfono. Que no te presente publicidad en su servicio puede ser una de las claves para que, por el momento, solo recopilen esos datos.

En cuanto a Amazon , la app del e-commerce se queda en un 23,53% , empatada con otras como la de IKEA, Paypal, Ebay o Walmart, la cadena de supermercados norteamericana. El dato más sensible que almacena Amazon, además de tu dirección postal, es tu cuenta bancaria o número de la tarjeta, datos indispensables para poder utilizar el servicio.

Los términos y condiciones más largos

¿Cuántas veces te has leído hasta el final unos términos y condiciones de una aplicación que te has descargado? Posiblemente el resultado tienda a cero. Y no es para menos. Algunos de estos documentos donde se recogen las normas de uso de la app y también todos los datos que obtendrá de ti son tan largos como libros clásicos tipo 'El arte de la Guerra' o 'MacBeth'.