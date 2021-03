Ransomware, un viejo conocido

Por causas ajenas al @empleo_SEPE , la web y la sede electrónica del #SEPE no se encuentran disponibles. Se avisará cuando estén nuevamente operativas. Lamentamos las molestias causadas. pic.twitter.com/YPa9Dps2UX

Un peaje porque los ciberdelincuentes, para levantar ese bloqueo, habitualmente piden un rescate económico. Según el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, esto no habría ocurrido en este caso, pero lo más habitual es el chantaje "o me pagas, o me quedo con tus datos". En este caso, hubiera sido con el de todos los españoles registrados en el SEPE.