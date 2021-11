Cada vez más personas mayores se manejan mejor con la tecnología, en concreto con el teléfono móvil , al que se han visto empujados a utilizar para mantener el contacto con sus familiares más cercanos, y cada vez usan más Internet, como establece el último informe del INE. No obstante, lo táctil y las constantes actualizaciones y cambios en las aplicaciones pueden convertirse en un gran lío para ellos y que terminen tirando la toalla respecto a su uso. Para que esto no ocurra hay aplicaciones que intentan facilitar el manejo del móvil en las personas mayores, como BaldPhone.

No obstante, por el momento no se encuentra disponible para todo tipo de dispositivos, tan solo para aquellos que tengan un sistema operativo Android, aunque sí que se puede adaptar a prácticamente cualquier lengua del mundo, desde el castellano hasta al italiano, chino o ruso. En este caso, una de las facilidades con las que cuenta es que es gratuita, no tiene anuncios y no hay compras dentro de la app disponibles que se puedan hacer, así que no existe riesgo de realizar gastos inoportunos.