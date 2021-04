¿Cuántas veces te ha dicho tu madre o tu padre: "hijo, es que no veo las letras del móvil y no puedo contestar"? Y otra muy común: "es que no se dónde está la aplicación para ver esos mensajes que mandáis". Si, además, está en alguna residencia y la comunicación con ellos es más complicada, la tarea es más difícil. Sin embargo, existen aplicaciones para facilitarles la vida con el teléfono móvil y llevar todos sus elementos a un tamaño que los puedan ver bien y, además, a un lenguaje entendible para ellos. Hablamos de Big Launcher.