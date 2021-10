La tecnología ha invadido prácticamente cada rincón de nuestra vida, viéndonos obligados a adaptarnos a las novedades en la vida personal, laboral y en casa, aunque no nos vamos a engañar, a veces nos resistimos un poco a esos cambios. Dentro del mundo digitalizado en el que vivimos, siempre se ha hablado que los mayores son los que concentran la mayor brecha digital , surgiendo así la falsa creencia de que no tienen vida digital, una idea que se cae solo con fijarnos un poco en lo sucede a nuestro alrededor. ¿Es la tecnología de verdad una pared para los mayores?

Todo ello nos puede hacer una idea de que realmente eso de que los mayores no utilizan el móvil y no acceden a Internet es una falsa creencia. Es cierto que hay una parte que no lo hace, pero no se puede generalizar, por eso establecen una serie de mitos sobre la vida digital de los mayores.