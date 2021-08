No. Bruce Willis no ha estado en Rusia grabando un anuncio de telefonía móvil. Lo que ves en el anuncio es, sencillamente, una ilusión. El actor americano, eso sí, ha cobrado por ceder sus derechos de imagen y voz para que los creativos de la empresa Deepcake le recrearan en distintas situaciones para la campaña publicitaria. ¿Cómo lo han hecho realmente y por qué Willis decidió dar el OK a esta iniciativa?