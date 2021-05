Celia Villalobos (72) se ha vuelto a reinventar y ahora "se ha hecho gamer". Sí, como lo lees. Al menos así lo ha dado a entender en la nueva campaña que se ha lanzado esta mañana en las redes sociales para dar a conocer al equipo de eSports "Screen Wolves" con la imagen de la expolítica como mayor reclamo. Si ya se había pasado el Candy Crush después de darle duro en las arduas jornadas en el Congreso de los Diputados, ahora Villalobos ha llegado para revolucionar el mundo de los gamers. O no, porque este lanzamiento bien podría parecer el inicio de una campaña publicitaria en varias fases que estaría aún por desvelarse.

En el spot (que puedes ver dando clic en el vídeo) se puede escuchar a Villalobos dirigiéndose así a los usuarios: "Durante años siempre he estado en el foco. Críticas, burlas, reproches, toda una vida marcada por un solo momento. Un momento que casi me hizo olvidar lo que me gustaba. Pero, ¿sabéis qué? Que se acabó. Se acabó escucharos, callarme, es el momento de dar la cara. Es el momento de jugar".