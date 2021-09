La inmediatez con la que Bizum realiza los pagos es uno de sus mayores atractivos, pero también puede ponernos en algún que otro aprieto si no prestamos suficiente atención. ¿Alguna vez te has confundido a la hora de seleccionar el contacto en tu teléfono móvil y has acabado llamando a alguien por error? Esta situación, tan común para todos, también puede darse en Bizum, donde debemos seleccionar al destinatario de nuestro dinero en nuestra agenda móvil. Pero ¿se pueden anular los pagos móviles hechos a través de esta aplicación? La respuesta es no, aunque hay otras formas de recuperar nuestro dinero.