Vishing, nuevo formato para estafar a través de Bizum

El timo de Bizum y la Seguridad Social

Otro modus operandi

Cómo evitar caer en estas estafas con Bizum

Ahora bien, si ya has picado, has de saber que los pagos a través de Bizum no se pueden retroceder, así que la cantidad que te hayan estafado no podrá volver a tu cuenta bancaria.