Gracias a esta nueva herramienta, los usuarios pueden disfrutar de una navegación única y personal y ahorrar tiempo , ya que no tendrán que bucear por la marea de páginas de internet para encontrar información relacionada con sus intereses. Para activarla, tan solo hay que entrar en Google a través de la herramienta Discover, si estamos en un ordenador, o de la aplicación y pinchar en nuestra imagen de perfil.

A pesar de que esta opción puede ser de utilidad, hay quien prefiere disfrutar de una experiencia más genérica para salir de su propia burbuja y encontrar nueva información que pueda enriquecerlos . Por suerte, la función de “Resultados Personales” es completamente opcional, así que si no quieres disfrutar de unas búsquedas personalizadas, siempre puede desactivarlas.

Al hacerlo, eso sí, debes tener en cuenta que el buscador te mostrará resultados populares, pero que no tienen nada que ver con tus gustos e intereses. Además, si has decidido desactivar esta opción solo por mantener tu información privada bien protegida, debes saber que esto no impedirá que Google se quede con tus datos, sino que solo servirá para expandir las búsquedas.