En la app store hay un sinfín de aplicaciones para todos los gustos, pero si hay una que no puede faltar en nuestro teléfono móvil (a menos, claro, que carezcas por completo de vida social) esa es Bizum. Lanzada al mercado en 2016, esta app de pagos ha desbancado a las transferencias bancarias como la herramienta favorita de los jóvenes y no tan jóvenes para ajustar sus cuentas gracias a su sencillez e inmediatez , que permite que enviemos y recibamos pequeñas sumas de dinero en cuestión de unos minutos y de la forma más cómoda posible: desde el móvil. Y lo mejor: de forma totalmente gratuita. Vamos, todo un chollo.

Obviamente, lo primero que debemos hacer para hacer una transferencia de este tipo es abrir la aplicación. Si no tienes Bizum, obtenerlo es tan fácil como descargarlo, bien sea desde la app store o desde la propia web de tu banco. Actualmente, la mayoría de entidades bancarias disponen de este servicio , así que no te costará encontrarlo. Cuando la tengas, tan solo sigue las instrucciones para activar la cuenta.

Una vez hayamos configurado y abierto nuestro Bizum, tendremos que seleccionar la opción de enviar o solicitar dinero. Tras esto, toca añadir el importe que deseamos enviar o recibir, el concepto de la operación y los destinatarios. Para evitar posibles confusiones, lo mejor es que añadas a los destinatarios a partir de la agenda, es decir, buscando su número telefónico entre tus contactos. No obstante, si no quieres guardar el contacto de alguno de los destinatarios de tu Bizum, siempre puedes hacerlo de forma manual, aunque, eso sí, si vas a hacerlo, fíjate y revisa bien el número. Si no, podrías acabar mandando tu dinero a un completo desconocido.