Sin embargo, a pesar de lo llamativo de este hallazgo, los propios investigadores aseguran que no es fácil de desarrollar, aunque, en caso de que un ciberdelincuente explotara este recurso, también sería muy complicado de detectar y de eliminar .

"Demostramos que las reverberaciones del habla de los altavoces incorporados , a un volumen adecuado, pueden impactar en el acelerómetro, filtrando información sensible sobre el discurso", explican los investigadores. "En particular, demostramos que al explotar las lecturas del acelerómetro afectadas y seleccionando cuidadosamente conjuntos de características junto con técnicas de aprendizaje automático, Spearphone puede realizar la clasificación de género (con una precisión superior al 90%) y la identificación del hablante (con una precisión más del 80%)".

Otra de las conclusiones principales a las que llegaron los investigadores fue que no en todas las llamadas podrían producirse estas brechas de seguridad. Tan solo sería posible en las que utilizan el manos libres , ya que son las que más vibraciones producen y donde más fácil tendrían las reverberaciones para llegar hasta el sensor de movimiento 'hackeado'.

En definitiva, aunque por el momento los ciberdelincuentes no se hayan dedicado a explotar estas vulnerabilidades - principalmente porque hay otras más sencillas, más baratas y con mejor resultado-, queda abierta la puerta a posibles brechas de seguridad con este sistema. Consejo: por si acaso, no des datos sensibles como los de la tarjeta de crédito a través del manos libres del móvil. Si puedes, siempre mejor a través de dos vías (el número de tarjeta por WhatsApp y el número CVC por SMS por ejemplo) o, preferiblemente, in situ para evitar espías indeseados.