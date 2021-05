miResi

Según se describen a sí mismos, con esta herramienta "ayudamos a las familias a encontrar la residencia adecuada para su mayor . Cada familia es un mundo, con diferentes ubicaciones, necesidades económicas, necesidades de salud, etc. Según estos factores ayudamos gratuitamente a la familia a encontrar lo mejor para su mayor".

En este caso, miResi no es un buscador al uso, sino que va haciéndote preguntas para ir filtrando automáticamente las residencias que te pueden ir mejor. Por ejemplo te pregunta "para quién la buscas", "qué edad tiene", o "con qué urgencia necesitas la solución". Después de meter también el presupuesto que tienes, finalmente te pedirán tus datos. Lo que hacen es buscar, en función de tus parámetros, la residencia adecuada y que más se ajusta a lo que has introducido. Es decir, no es automático, pero prometen más eficacia que otras herramientas con un trato menos personalizado.