Sin embargo, no todos los comportamientos en Whatsapp son adecuados. De hecho, hay muchos de ellos que incumplen leyes como la de Protección de Datos o la de Propiedad Intelectual . Puede que hayas incurrido en un delito y no seas consciente de ello. Eduard Blasi, profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC y experto en protección de datos señala cuatro comportamientos. ¿De cuáles se trata?

En muchas ocasiones, podemos ser víctimas de este tipo de comportamientos. La experta en ciberdelincuencia y profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, Helena Rifà recomienda no seguir los enlaces que no sean de confianza, borrar los mensajes de usuarios desconocidos, mantener ordenada la cuenta de Whatsapp, descartar los mensajes con información atractiva, ignorar los mensajes que avisan de que cierto servicio del que disponemos va a dejar de estar activo si no hacemos suscripción y revisar las noticias que nos lleguen a través de mensajes que hayan sido reenviados múltiples veces.