Es raro el día que Elon Musk no genera una noticia. Ahora en España ha aterrizado con su servicio satelital de SpaceX, llamado Starlink, después de que haya sido aprobado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. No obstante, las personas que han optado por este servicio solo tienen, por el momento, disponibilidad a una velocidad limitada de entre 100 y 200 megas por segundo, además de momentos en los que no habrá conexión hasta que amplíe el lanzamiento de satélites al espacio. Ahora bien, en España aún no se ha dado el caso, que se sepa, pero en otras zonas del planeta a las antenas de Starlink les ha salido un enemigo: los gatos.