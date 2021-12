Begoña Vila, ingeniera española en la NASA: "El James Webb avanzará la búsqueda para saber si estamos solos"

La astrofísica Begoña Vila es ingeniera de sistemas en el centro de vuelo espacial Goddard de la NASA y una de las responsables de la puesta a punto del James Webb . Nacida en Vigo, Vila lleva involucrada en el proyecto desde 2006, cuando empezó a trabajar como analista para dos instrumentos: el Fine Guidance Sensor (FGS) y el Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph (NIRISS), una labor por la que fue reconocida en 2016 con la medalla al Logro Público Excepcional de la NASA.

Desde un punto de vista científico, el James Webb nos va a permitir observar el Universo con unos ojos nuevos , con una sensibilidad que no ha habido hasta ahora y que le permitirá ver las primeras estrellas y galaxias del Universo. Ahora ya sabemos que esas primeras galaxias son distintas a las que tenemos ahora, sabemos que ha habido un proceso de evolución, y el James Webb nos ayudará a entenderlo.

R: El Hubble está diseñado para ver en el visible, como nuestros ojos , con lo cual no puede ver hacia atrás en el tiempo tanto como el James Webb, que cuenta con un espejo mucho mayor con el que puede recoger más luz y captar cosas más débiles. El Hubble orbita la Tierra y nos permitió conocer todas esas cosas nuevas del Universo, ver esas imágenes increíbles, y ahora el James Webb, que va a estar a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, va a mirar al Universo con unos ojos distintos , con una longitud de onda diferente que es el infrarrojo.

El hecho de que puedas mirar en el infrarrojo te permite mirar lo que se dice hacia atrás en el tiempo . La luz de las primeras estrellas y galaxias que se formaron ha estado viajando durante millones de años. El Universo se está expandiendo y la longitud de onda de esa luz se estira y va a parar al infrarrojo, por lo que si quieres hacer una foto de esos objetos iniciales del Universo tienes que mirar ahí, algo que el Hubble no puede hacer . Además, el infrarrojo también te permite ver a través del polvo y el gas , que es donde se forman las estrellas y los planetas.

El James Webb tiene tecnologías distintas y nos va a permitir estudiar la formación estelar y de planetas, nos va a enseñar un Universo nuevo. Decimos que va a reescribir los libros de astronomía, que vamos a descubrir cosas que no sabíamos y comprobar teorías que existen. También pensamos que a lo mejor va a hacer alguna foto de algún espectro que no entendemos, que nos va a enseñar alguna cosa que no esperábamos.