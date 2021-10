Es la serie de la que todo el mundo habla, 'El juego del calamar' . Según Netflix es la serie más vista de la historia en su plataforma con 111 millones de visionados, lo que no quiere decir que toda esa gente la haya visto entera, solo que han visualizado al menos dos minutos de un episodio. Su éxito y polémica es tal que incluso el debate sobre la trama de la serie ha llegado a los patios de los colegios , donde niños han simulado los juegos que se ven en la serie, preocupando a docentes y padres. Pero no solo se ha colado en las escuelas, el furor por la serie ha desembocado en algunas estafas de las que ya alerta la Policía.

Estas tarjetas no las entrega ninguna persona, sino que se pueden encontrar en la calle, normalmente colocadas en lugares públicos , de lo que la Policía alerta que se debe desconfiar, pues "si escaneamos un código y no sabemos si es de confianza puede llevarnos a sitios infecciosos y poner en peligro nuestros dispositivos", comentan las autoridades.

Por lo general, no se debe escanear un código QR sospechoso pese a que con la pandemia nos hayamos acostumbrado a utilizarlos en muchas ocasiones, principalmente en bares y restaurantes donde la carta ha pasado de ser física a online gracias a ellos. Con su auge, muchos ciberdelincuentes, siempre alerta a las tendencias, los utilizan para cometer estafas.

No obstante, el INCIBE también destaca el 'qrljacking' , un "tipo de ataque que se caracteriza por hacer uso de la ingeniera social para secuestrar la cuenta de un servicio que acepte la función 'Inicio de sesión con código QR'". Con ello, lo que intentan es engañar al usuario para que escanee un código que suplanta a uno original. De esta manera, los delincuentes capturan las credenciales de la sesión de la víctima y acceden a su información.

Para no caer en fraudes como este de 'El juego del calamar', INCIBE da una serie de recomendaciones, como por ejemplo deshabilitar la apertura automática de enlaces cuando se escanea un código QR, no divulgar uno que tienes por redes sociales o comprobar que la página a la que te dirige es segura. Sin embargo, dueños y trabajadores de negocios deben revisar los códigos QR presentes en sus establecimientos para corroborar que no han sido modificados por ciberdelincuentes.