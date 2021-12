Facebook y otras compañías que también cambiaron de nombre

A su vez, en septiembre pasado, The Wall Street Journal publicó que la compañía incluso tenía conocimiento “del efecto tóxico de Instagram en la autoestima de las adolescentes” . El problema es que desde Facebook se ha defendido a ultranza los supuestos beneficios de esta red social para la salud mental.

Por el momento, aunque parezca asombroso, estas revelaciones no están afectando a su cuenta de resultados. En el tercer trimestre de 2021 Facebook aumentó sus ingresos un 35%, hasta los 29.000 millones de dólares (unos 24.800 millones de euros), con unos beneficios de 9.200 millones, un 17% más que en ese mismo periodo del ejercicio anterior.

Un ejemplo es Philip Morris, la tabacalera de mayor relevancia del siglo XX gracias a marcas tan emblemáticas en todo el mundo como Marlboro y en Estados Unidos como Virginia Slims. A partir de 1990 Philip Morris ya no podía excusarse frente a los demostrados efectos nocivos del tabaco en la salud. Es evidente que no iba a dejar de producir, aunque la dirección fuera consciente de que su producto mata a muchos de sus clientes fumadores. En 2003 anunció su cambio de nombre y pasó a llamarse Altria Group.

El caso de Kentucky Fried Chicken también fue muy significativo. En 1980, cuando nació la marca el cliente no tenía duda de que lo que estaba consumiendo era pollo frito. El inconveniente llegó unos años después.

En la misma década de 1990 en la que Philip Morris tuvo que enfrentarse al hecho de que el tabaco mata, Kentucky Fried Chicken empezó a convertirse en la diana de todos aquellos que defendían una alimentación saludable incluyendo el sector sanitario. El pollo frito es todo menos saludable. Incluso se llegó a difundir en redes sociales el falso mito de que sus pollos eran una “especie de variedad mutante” que legalmente no podía denominarse así.

Al final, en 1991 la compañía simplemente cambió de nombre y asumió el de sus siglas: KFC. Se cuenta que lo que pretendía la firma era eliminar la palabra frito para que no se relacionara su producto con alimentos que no son cardiosaludables. Desde la misma empresa se bromeó explicando que el nuevo nombre se puede decir con la boca llena. Después aseguró que la finalidad era dar a entender que en sus restaurantes hay muchos otros tipos de comida y no solo pollo frito.