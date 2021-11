Sin embargo, no todos estaban felices en esta relación amorosa. "Google cierra en 2014 porque la ley de Propiedad Intelectual le obligaba a pagar una tasa por cada noticia enlazada", nos cuenta David Rodríguez, de Reddeperiodistas. "La ley ubicaba la palabra irrenunciable en su articulado. Los medios no podían renunciar a que se les pagara. CEDRO (la SGAE de los libros) era la encargada de cobrar por dichos enlaces. Google cerró News y así no pagaba", explica.