Hipertensión arterial , esa enfermedad silenciosa que, cada año, mata a más de 10 millones de personas. En España, más del 65% de los mayores de 60 años la tienen, lo equivale a más de 14 millones, y aproximadamente un tercio ni sabe que la padece. Por eso, saber cómo controlarse la tensión arterial es fundamental para obtener un buen tratamiento que la mitigue y también para saber si este funciona o no. Ahora, una iniciativa empresarial está planteando medir la tensión a través del flash del teléfono móvil . ¿Será este el adiós a los tensiómetros?

La idea llega desde Estados Unidos. La compañía Riva Health , fundada por el científico Tuhin Sinha y el cofundador de Siri, Dag Kittlaus, quiere ayudar a la gente a medir su presión sanguínea a través de un método que esté clínicamente probado, porque actualmente existen gadgets tecnológicos, como algunas pulseras inteligentes que, aunque prometen medir la presión de la sangre, sus cálculos no están del todo bien calibrados con la realidad.

De este modo, cuando la app esté operativa - indican que primero para iPhone y luego para el resto -, con solo medir siete latidos del corazón a través de la luz del flash ya se podrá tener una visión fehaciente de cómo está la presión arterial en nuestro organismo y preocuparse, o no, por ello.

Por el momento la app se encuentra en fase de validación clínica por parte de la FDA americana y se espera que para finales de año se puedan tener resultados fiables del macroestudio que están realizando. Sin embargo, Riva no ha sido la primera.

Una startup de suiza con sede en Sillicon Valley, Biospectal también presentó recientemente una solución de presión arterial no invasiva sin manguito utilizando un teléfono móvil. Según su director y cofundador, Eliott Jones, "los brazaletes inflables tradicionales son incómodos, de difícil acceso, difíciles de autoadministrar, voluminosos de transportar y ofrecen poco valor sobre los datos que miden porque no brindan análisis y conocimientos ni conectan los datos con los médicos a cargo del tratamiento". Y no le falta razón.