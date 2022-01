El incendio de la residencia fue por una regleta: consejos de electricista para que no pase en casa

La localidad de Moncada (Valencia) sigue en shock después de que un incendio en una residencia de mayores terminase con la vida de seis personas ayer. El motivo: una "anomalía eléctrica causada por una regleta " en la habitación en la que se originó el fuego , según han podido confirmar fuentes de la Policía Judicial citadas por el diario ABC. Una sobrecarga, un calentamiento excesivo… Lo cierto es que estos aparatos pueden ser peligrosos si no se usan de la forma correcta.

Teller articula las medidas de protección respecto al uso de regletas en base a tres principios que hay que tener muy en cuenta. Lo primero de todo es no sobrepasar la potencia misma que tiene el aparato. "El tema de conectar muchas máquinas varía en función del consumo que tengan y del aguante de la regleta", nos explica. No hay que rebasar la potencia de la regleta. "Si le pones más potencia el aparato sufre". Para ello, nos debemos fijar en los amperios de los que dispone y cerciorarnos de que no los superamos en ningún caso.