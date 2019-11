El INE empieza a 'espiar' dónde está cada ciudadano usando la señal de su móvil: manual para evitarlo

El hecho de que las principales operadoras de telefonía le vendieran los datos al INE causó un gran revuelo y un gran número de juristas y especialistas en protección de datos pusieron el grito en el cielo al conocerse la noticia. Así, el INE tuvo que aclarar que "los operadores no facilitarán datos individuales sobre números de teléfono, ni sobre los titulares de las líneas, por lo que en ningún caso el INE podrá rastrear la posición de ningún terminal". No obstante, la recogida de datos seguiría adelante con unas fechas determinadas: del 18 al 21 de noviembre, el domingo 24 de noviembre, el 25 de diciembre, el 20 de julio y el 15 de agosto de 2020 .

Ante la proximidad de la fecha, algunas operadores de telefonía móvil, como Vodafone, indicó a sus clientes las instrucciones para que sus terminales no fueran rastreados, pero no todas han hecho lo mismo. Orange, por ejemplo, sí que ha permitido una opción híbrida y Movistar, por su parte, no ha dado opción al no-rastreo. Este es un resumen de cómo puedes evitar ser rastreado durante estos días.