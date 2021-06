"Cada vez que escribes algo en una máquina de escribir, es una obra de arte única". Así se refería el actor Tom Hanks sobre una de sus grandes pasiones en la vida: el coleccionismo de máquinas de escribir. "Son combinaciones brillantes de arte e ingeniería", le decía al The New York Times. No es para menos. El prolífico Hanks ha calculado que tiene 250 de estas piezas clásicas en su colección, de las cuales el 90% está plenamente funcional. El protagonista de 'Forrest Gump', además, quiso compartir el legado de su pasión con la creación de una app que emula el sonido de una máquina de escribir.