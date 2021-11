Antes de entrar en materia, te adelantamos los consejos de los expertos en micología. Salir al campo a buscar setas no es una actividad que se deba tomar a la ligera. Por un lado, es imprescindible respetar el entorno, es decir, buscar setas sería como una actividad de espionaje donde nadie pueda percatarse de que has estado allí. Es la única manera de que el área elegida prosiga su desarrollo incluyendo toda su flora y por supuesto su fauna. Por otro lado, hay muchos tipos de setas, comestibles y no comestibles o venenosas; si comes la que no debes te juegas la vida, literal.