Resuelven el misterio del hombre que dejaba maletines con ordenadores en los domicilios de algunos vecinos

A caballo regalado no le mires el diente. Pero sácalos si no sabes quién te lo ha hecho. Un regalo (casi) siempre es bienvenido y alegra el día, siempre y cuando conozcas al emisor. Hace unos meses contábamos el extraño caso de una familia catalana que recibía paquetes de Amazon en su casa, sin remitente ni haberlos pedido, a nombre del padre. Ahora, hemos conocido una versión andaluza de este insólito suceso.

La Guardia Civil decidió dejarle en libertad al constatar que todos los ordenadores se habían obtenido de forma legal y que, pese al carácter ciertamente inquietante que subyace del hecho de ir dejando maletines en las puertas de domicilios desconocidos, no había delito alguno y todo se había realizado conforme a las normas, por lo que no existía ninguna razón para detener al sujeto.

En este caso, la historia terminó bien. Sin embargo, en el caso anteriormente comentado -la familia catalana que recibe regalos de Amazon relacionados con el nacimiento de su bebé sin haberlos pedido-, todavía no se ha dilucidado quién es el emisor y con qué fin envía estos paquetes, a nombre de la familia. Al fin y al cabo, aunque exista una supuesta buena intención, no deja de ser siniestro ir dejando paquetes a personas que no los han pedido.