No nos vamos a engañar, nos quejamos de que nuestros cajones están llenos de cosas inútiles, pero luego llega el momento de la limpieza y la nostalgia se apodera de nosotros y muchas de esas cosas no van a la basura, las sigues guardando. Entre todos esos elementos que tienes en casa y que por una cosa o por otra no los tiras, están los teléfonos, como tu primer móvil, al que le guardas un especial cariño por la revolución que fue en su momento, aunque su tecnología a día de hoy quede a años luz de lo que un smartphone actual puede conseguir.