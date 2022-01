Es probable que no solo sea el objeto del que más pendientes estamos a lo largo del día. También es el que más tenemos en la mano, no podemos movernos de un sitio sin él. Hablamos del móvil. Hace unos años era impensable que nos atrapara tanto, pero en la última década se ha convertido en la forma más rápida e instantánea de contacto, pero también en nuestro álbum de fotos, nuestra agenda o el despertador, por no hablar del enganche a las redes sociales. El tener todo el día ese aparato encima muchos lo ven como un peligro, y ahora ha sido la Oficina Alemana para la Protección contra la Radiación la que ha publicado un informe sobre los teléfonos móviles que más radiaciones emiten.