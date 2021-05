La del reuma. La del colesterol. La de la hipertensión. La del refuerzo de colágeno para los huesos. La de la alergia... Al cabo de la semana, las pastillas que tus padres pueden llegar a ingerir pueden suponer un verdadero quebradero de cabeza si no las tienen bien organizadas por días y por horas a las que tomarlas. Para ayudarles, puedes usar un pastillero tradicional, pero en los últimos tiempos también han surgido algunas alternativas digitales que le dan un plus de control al asunto.

WiFi Smart Pill Dispenser M126

AdThere Tech, un bote inteligente

Concretamente, es capaz de saber si te has tomado o no la medicación, ya que dispone de unos sensores de peso para calcular, en todo momento, si las dosis son las que realmente tiene que haber en cada momento. En caso contrario, se conecta a tu teléfono móvil para avisarte de que te has olvidado de tomar las pastillas. Según el análisis, el sistema envía asistencia personalizada al teléfono del paciente, a través de mensajes de texto o llamadas telefónicas automatizadas. Puede ser un simple recordatorio, un mensaje personalizado o una pregunta basada en la atención. También se analizan las respuestas de los pacientes

Aplicaciones para ayudar al control

Otra app que se encarga de avisarte cuando no has tomado tu pastilla o algún familiar no se ha acordado es Medisafe. En este caso tienes que meter qué pastilla te tomas y con qué frecuencia. Cuando se van cumpliendo los plazos, te va lanzando recordatorios para que no se te pase de largo.