InnerTomato: una planta modificada genéticamente para brillar en caso de que necesite algo

Hablar de plantas que brillan en la oscuridad puede parecer cosa de ciencia ficción, pero gracias a los avances tecnológicos cada vez estamos viendo más este tipo de cultivos. En los últimos años, diversos investigadores han realizado proyectos en esta dirección para observar mejor a las plantas y comprender cómo responden ante distintas situaciones . En 2013, además, la compañía Taxa Biotechnologies financió con éxito una campaña de Kickstarter, la mayor plataforma de crowdfunding del mundo, para lanzar al mercado unas plantas brillantes que prometían iluminar nuestras casas, aunque el resultado final no fue, ni de lejos, el esperado.

Una planta de tomate que brilla en la oscuridad

Sin embargo, muchas veces hasta las cosas más simples se complican. Que algo no requiera grandes esfuerzos no significa que no necesite que le dediquemos un mínimo y en ocasiones, ya sea por un despiste, por falta de tiempo o por puro desconocimiento, podemos acabar arruinando lo que parecía imposible de arruinar.