Por extraño que pueda parecer no tener presencia en internet en pleno siglo XXI, el 35 por ciento de las pequeñas empresas españolas aún no tienen una página web de su propio negocio, según un estudio del Observatorio sobre Digitalización de GoDaddy 2021. Si tienes un negocio y te encuentras en ese porcentaje debes saber que es como si no existieras. En un mercado cada vez más globalizado y con mayor competencia tu imagen corporativa y tu página web deben ser tu tarjeta de presentación.