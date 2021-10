El sucesor de Jobs al frente de la compañía, Tim Cook, también pensaba de una manera muy similar, como dejó claro en una revista con The Guardian, donde dijo: "No tengo un hijo, pero tengo un sobrino al que le pongo algunos límites. Hay cosas que no permito; no le quiero en una red social". También comentó su punto de vista de la tecnología: "No creo en el uso excesivo de la tecnología. No soy una persona que diga que hemos alcanzado el éxito si la usas todo el tiempo. No suscribo eso en absoluto".