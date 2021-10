Lo más probable es que sea el elemento u objeto que más tocamos al día: nuestro teléfono móvil. Es la alarma que nos despierta, nuestro particular periódico para enterarnos de las últimas noticias, nos pone en contacto con quienes queremos, postueramos un poco en las redes sociales con nuestras fotos o incluso nos permite trabajar desde esa pequeña pantalla. En definitiva, estamos todo el día pegados a él , y eso que peleas a tu hijo por estar siempre con el aparato encima. Eso sí, bien es sabido que el móvil es un punto lleno de bacterias y gérmenes pero, ¿cuáles son las bacterias que se encuentran en la pantalla que tocamos cada día cientos de veces?

Por una parte la pseudomonas aeruginosa , una bacteria agresiva con gran resistencia a los antibióticos y que se puede desarrollar con muy pocos recursos . No obstante, aunque no lo veamos a simple vista, es común que el moho se desarrolle sobre el móvil, siendo peligrosa su inhalación para el aparato respiratorio, al igual que los hongos, pese a que en estos casos es más complicado que se produzca una infección por el contacto con los móviles pese a estar presentes en ellos.

Pero ojo, esto no solo ocurre en la calle, en el puesto de trabajo, en el transporte público o en cualquier otro lugar, también en casa . Podemos tener nuestro hogar como los chorros del oro, pero hay ciertas estancias en las que los móviles son un caramelo para las bacterias.

Por ejemplo, en la cocina hay que tener cuidado, en zonas como el fregadero se concentran miles de bacterias y gérmenes , mientras que en la mesa, cuando nos sentamos a comer, si nos da por mirar a la pantalla podría haber presencia de bacterias como la E. coli, que pasarían del cristal a nuestro organismo. Como no, el baño sería otro lugar a evitar, ya que se ha demostrado que las heces suelen estar muy presentes en las pantallas.

Con la llegada del coronavirus nos acostumbramos a limpiar muchos de los objetos que usábamos a diario para desinfectarlos, algo de lo que nos hemos olvidado un poco, pero no estaría de más seguir una rutina de limpieza constante con nuestro móvil , el objeto que más usamos cada día y llevamos allá donde vayamos.

Además de que podemos intentar disminuir su tiempo de uso diario, así no estamos tan hiperconectados y tampoco tan expuestos a las bacterias, limpiarlo es tan sencillo como usar productos especiales para los smartphones. Una de las partes que más debemos limpiar son las carcasas con las que protegemos nuestro móvil de caídas, asegurándonos siempre de que está bien seca antes de volver a colocarla.

Para el móvil, mejor hacer la limpieza cuando está apagado, con cuidado con las lentes de la cámara con un paño suave que no las raye. El resto de la estructura puede limpiarse con un paño suave sin pelusas algo humedecido, recordando pasar luego otro seco para que no quede rastro de humedad. Por su lado, Ochinskaya también establece que se pueden utilizar toallitas antibacterianas o alcohol etílico diluido en agua para acabar con el máximo de gérmenes.