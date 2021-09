Una de las nuevas funciones que apareció en los dispositivos de Apple el año pasado era la de medir el oxígeno en sangre. Posiblemente nadie se hubiera preocupado de este parámetro hasta que llegó el coronavirus y la pandemia y el oxígeno en sangre se convirtió en una de las mediciones típicas que hacían los médicos para saber el estado de los pacientes con covid-19. Según los de Cupertino, este medidor "te ayuda a entender si tu cuerpo absorbe el oxígeno necesario y cómo lo distribuye". Eso sí, "no están pensadas para uso médico, el autodiagnóstico ni la consulta profesional, y solo se han diseñado para cuidar el bienestar y la forma física en general".

Según las últimas filtraciones, Apple también podría estar pensando en incorporar un sensor para medir cuando una mujer es más fértil. Lo haría a través de la temperatura corporal. Sin embargo, otros relojes inteligentes ya tienen la función de temperatura, aunque no con ese objetivo tan concreto sino simplemente por detectar posibles alteraciones del estado de salud a través de este parámetro.

Los relojes inteligentes, como ves, ya no son únicamente para dar la hora, sino que se abre un abanico de grandes posibilidades entre las que se incluyen multitud de opciones para monitorizar la actividad física. De esta manera, podrás ver los pasos que has dado, los kilómetros recorridos, el tiempo que has utilizado para hacer cada kilómetro o tu frecuencia cardiaca en base al esfuerzo realizado. Además, gracias a los pulsómetros se pudieron incluso prevenir casos de covid-19.