Tik Tok, la red social que ha enganchado a tus hijos: cómo entrar y disfrutarla igual que ellos

Tus hijos lo usan, pero aún no sabes lo que es exactamente; se comunican con sus amigos por ahí, pero no puedes controlarlo; has escuchado alguna vez de su boca lo de "ok boomer!" pero no te has parado a pensar lo que es. La irrupción de la app Tik Tok en sus vidas ha supuesto, para ellos, lo que fue la llegada de Facebook para nuestra generación. Sin embargo, si aún no tienes la información necesaria sobre esta nueva app, te hemos hecho una breve guía de preguntas y respuestas.