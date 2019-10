Tocadiscos top: cómo sacar el mejor sonido a tu colección antigua de vinilos

'Entre dos tierras', de Héroes del Silencio; 'Bohemian Rhapsody', de Queen; 'Brothers in arms', de Dire Straits; 'The Joshua tree', de U2… ¿Mantienes en el cuarto trastero tus queridos vinilos? ¿Recurres habitualmente a los que –reconócelo- llamas LPs y singles? Quizá ha llegado el momento de comprar o renovar tu tocadiscos a uno de los modelos que a continuación te mostramos. Saca el disco de la funda, deposítalo en el plato, retira el polvo con una gamuza, ajusta la aguja y prepárate a disfrutar en una nueva dimensión.

Además, según la consultora Nielsen Music, desde 1991 (año en el que comenzó a estudiar su evolución comercial) las ventas de vinilos no han parado de crecer: en 2017, alcanzaron las cifras comerciales de los años 80 y en 2018, superaron los 17 millones de discos vendidos. Y los top ventas no dejan de sorprender: la banda sonora de Guardianes de la Galaxia, Thriller (Michael Jackson), Rumours (Fleetwood Mac) y, en general, la discografía de The Beatles, Pink Floyd y David Bowie.